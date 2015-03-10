Совет НБУ предлагает провести аудит «Нафтогаза» с привлечением международных компаний

Совет Национального банка Украины рекомендовал Кабинету министров провести всеобъемлющий аудит НАК «Нафтогаз Украины» с привлечением международных аудиторских компаний для определения путей оптимизации финансовой деятельности компании и сокращения дефицита.

Об этом говорится в обнародованном на сайте регулятора решении совета НБУ «О выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год».

«Рекомендовать Кабинету министров Украины… инициировать проведение всеобъемлющего аудита НАК «Нафтогаз Украины» с привлечением международных аудиторских компаний с целью выявления путей оптимизации его финансовой деятельности и сокращения дефицита», - говорится в документе.

Читайте такжеВ «Нафтогазе» рассказали, сколько зарабатывает Коболев - вчетверо больше премьераРанее НАК «Нафтогаз Украины» сообщала, что международная компания Deloitte, входящая в четверку крупнейших аудиторских фирм мира, стала победителем открытого тендера и проведет аудит финансовой отчетности компании и ее филиалов за 2014 год, ежеквартальный и годовой аудит финансовой отчетности за 2015 год, а также аудит бухгалтерского и налогового учета. Стоимость услуг компании Deloitte составляет 2,28 млн грн, срок действия договора – до 1 июля 2016 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС. В 2013 году «Нафтогаз Украины» увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.