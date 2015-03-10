Транзит российского газа через Украину сократился на 39%

Согласно оперативным данным госкомпании «Укртрансгаз», оператор отечественной газотранспортной системы своевременно и в полном объеме выполнял заявки на транспортировку «голубого топлива» для европейских потребителей.

По состоянию на 7 марта 2015 года, по данным «Укртрансгаза», суточная транспортировка газа через украинскую ГТС для нужд европейских потребителей составляла 178,5 млн куб. м, что на 2,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.

В компании напомнили, что в конце прошлой недели «Газпром» обратился в НАК «Нафтогаз Украины» с заявкой об увеличении транзита газа в страны Европы почти на 58% в течение суток.

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Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год упал по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.