Сотрудничество украинских АЭС с международными партнерами укрепит энергобезопасность государства - Яценюк

Сотрудничество украинских энергетических предприятий атомного сектора с международными партнерами позволит диверсифицировать поставки ядерного топлива на украинские станции и укрепит энергобезопасность государства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с президентом американского атомного энергогиганта Westinghouse Electric Дэниелом Родериком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, Яценюк назвал важным дальнейшее укреплении кооперационных связей и приветствовал достигнутые недавно договоренности между госхолдингом НАЭК «Энергоатом» и корпорацией Westinghouse о расширении программы диверсификации поставки ядерного топлива на украинских станциях.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина в Брюсселе подписала контракт с американско-японской компанией Westinghouse об увеличении поставок ядерного топлива на АЭС. Сотрудничество ГП НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году. Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции.

Читайте такжеМосква недовольна соглашением Киева с WestinghouseВ начале января 2015 года Госинспекция по ядерному регулированию Украины сообщила, что внедрение новой модификации ядерного топлива компании Westinghouse, которое находится в опытной эксплуатации на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС, осуществляется без замечаний.

В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками. Функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны, возложены на госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине.