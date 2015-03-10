Запасы угля на украинских ТЭС снова уменьшились

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 4 по 9 марта уменьшились на 5,2% - до 1,156 млн тонн с 1,220 млн тонн, говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, из общего объема топлива 186 тыс. тонн приходится на антрацитовые угли, которые в Украине в дефиците. При этом их запасы за пять дней сократились на 15%.

Также сообщается, что по состоянию на 9 марта в работе находились 36 угольных энергоблоков ТЭС общей мощностью 6 949 МВт.

Атомные электростанции работали на максимальной нагрузке в 10 389 МВт.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт. В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок из России, Южно-Африканской Республики и Австралии.

Читайте такжеХолдинг Ахметова должен 700 млн гривень за уголь с госшахт - ДемчишинКроме того, страна покрывает дефицит генерирующих мощностей в энергосистеме, осуществляя импорт электроэнергии из России.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.