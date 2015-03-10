Американская Holtec начнет проект ЦХОЯТ в Чернобыле после получения $11,7 млн аванса

Американская компания Holtec приступит к реализации проекта строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне общей стоимостью около 300 млн долл. после осуществления госкомпанией «Энергоатом» авансового платежа в размере 11,7 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«На этом этапе нам нужно сделать авансовый платеж 11,7 млн долл. У нас эти деньги есть, они зарезервированы», - сказал Недашковский.

«После того, как мы сделаем этот авансовый платеж, у нас стартуют все работы и параллельно мы начинаем искать финансирование», - добавил он.

Единственную проблему, по словам главы «Энергоатома», составляет недавнее ограничение Нацбанка по импортным контрактам. Согласно постановлению Нацбанка, запрещаются авансовые платежи. Однако Недашковский надеется, что в ближайшее время Нацбанк сделает исключение для «Энергоатома», как это было с «Нафтогазом», который осуществляет ежемесячные авансовые платежи российскому «Газпрому» за поставки газа.

Читайте такжеАмериканская Holtec поставит “Энергоатому” оборудование для хранилища отработавшего ядерного топливаКак сообщал УНИАН, госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, заплатит американской компании Holtec International до конца 2020 года почти 300 млн долл. за оборудование для Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Кабинет министров Украины в конце апреля 2014 года принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Справка УНИАН. Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.