Немецкая RWE после сделки с россиянином самоустранилась от разбирательств с Великобританией

Немецкая электроэнергетическая компания RWE не будет вмешиваться в потенциальную судебную тяжбу между Великобританией и подконтрольной Михаилу Фридману инвестиционной компанией LetterOne, купившей нефтегазовые активы RWE, заявил во вторник глава немецкой компании, сообщает Рейтер.

На прошлой неделе RWE сообщила о закрытии сделки по продаже подконтрольной Фридману фирме LetterOne нефтегазового подразделения DEA за 5,1 миллиарда евро. DEA в частности принадлежат несколько месторождений в Северном море, на которые приходится от 3 до 5 процентов добываемого Великобританией газа.

Лондон опасается, что если Запад введет против России новые санкции, добыча на этих месторождениях будет остановлена, поэтому требует их перепродажи. Правительство Великобритании в прошлую среду предъявило Фридману ультиматум: он должен в течение недели доказать, что имеет право оставить себе приобретенные месторождения, или ему придется продать их.

Читайте такжеБритания отказала российским миллиардерам в покупке месторождений в Северном море"Мы не станем принимать участия в судебных исках против британского правительства, если не будет дальнейших санкций. Это проблема покупателя", - сказал генеральный директор RWE Петер Териум.

Он подтвердил, что компания уже получила деньги за DEA, но обязалась выкупить принадлежащие фирме британские активы обратно, если в течение года после закрытия сделки против владельцев LetterOne будут введены санкции. Стоимость этих активов оценивается в 1 миллиард евро.