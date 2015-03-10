Госдеп США отменил санкции в отношении предприятия "Белоруснефть"

Сообщение об этом опубликовано на сайте Федерального реестра США, пишет Экономическая правда.

"Решение принято в связи с тем, что компания больше не занимается деятельностью, которая подпадает под санкции, и она твердо заверила в том, что не намерен в будущем заниматься подобной деятельностью", - говорится в сообщении.

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В качестве причины был назван контракт белорусского предприятия с иранской компанией NaftIran Intertrade с разработки нефтяного месторождения, который был заключен в 2007 году.

Сумма контракта составила $500 миллионов. В то же время закон о санкциях в отношении Ирана 1996 года предусматривает наложение санкций на компании, которые инвестируют более $20 миллионов.