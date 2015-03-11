"Газпром" перечислит в бюджет на треть меньше дивидендов - СМИ

Причитающиеся государству дивиденды "Газпрома" по итогам 2014 года снизятся по сравнению с годом ранее на 11,573 млрд рублей, говорится в пояснительной записке Минфина к скорректированному бюджету на 2015 года, которую приводит газета "Ведомости".

Корректировка произведена в связи с финансовыми результатами деятельности компании по итогам 2014 года, отмечается в документе.

"Газпром" в виде дивидендов выплачивает 25% от чистой прибыли по РСБУ. Но данные бухгалтерской отчетности по российским стандартам за прошлый год компания еще не публиковала.

В сентябре 2014 года поступления в бюджет в виде дивидендов "Газпрома" по пакету Росимущества ожидались в размере 58,4 млрд рублей. Теперь ожидаемые выплаты – 46,86 млрд рублей, подтверждает представитель Минэкономразвития.

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Принцип расчета дивидендов остается прежним – 25% от чистой прибыли по РСБУ, уточнил он. Следовательно, общая база для расчета дивидендов "Газпрома" за 2014 год может составить 488,5 млрд рублей.

Таким образом, общие дивиденды компании по итогам 2014 года могут составить 122 млрд рублей, или на 28,4% меньше, чем за 2013 год.

Государственные "Роснефтегаз" (10,97% акций "Газпрома") и "Росгазификация" (0,89%) получат соответственно 13,4 млрд и 1,1 млрд рублей.