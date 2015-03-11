Нефть дорожает из-за снижения запасов в США

Цены на нефть растут после сообщения о первом за два месяца сокращении запасов нефти в США, передает Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,36 до $56,75 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,62 до $48,91. Во вторник оба эталона подешевели более чем на 3 процента за счет роста курса доллара.

Запасы нефти в США, по данным Американского института нефти, на прошлой неделе снизились на 404.000 баррелей до 439,4 миллиона баррелей при прогнозе повышения на 4,4 миллиона баррелей. Запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома увеличились на 2,2 миллиона баррелей.

"Распродажа была чрезмерной. Я думаю, она была инстинктивной реакцией на значительное повышение (запасов нефти) в Кушинге", - сказал директор по инвестициям Ayer's Alliance в Сиднее Джонатан Бэррет. По его мнению, последняя экономическая статистика внушает оптимизм, и если цена WTI не упадет ниже $48,50, сейчас хорошее время для покупки.

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В среду на рынок может повлиять статистика Китая, одного из крупнейших потребителей нефти, включающая отчеты о промышленном производстве и розничных продажах в феврале.