Минэнерго США повысило прогнозную цену нефти

В мартовском прогнозе Управление энергетической информации при министерстве энергетики США (EIA) повысило ожидаемую среднегодовую цену нефти марки Brent на 2015 год почти на $2 за баррель, пишет РБК.

По новым расчетам, среднегодовая цена составит $59,5 за баррель, тогда как по февральскому прогнозу она была $57,56 за баррель. В 2016 году, считают эксперты управления, рост цен на нефть продолжится, а Brent будет стоить $75 за баррель.

При этом прогнозная цена нефти сорта WTI снизилась: в среднем в 2015 году она будет стоить $52,15 за баррель (прежний прогноз – $55,02), а в 2016 году WTI сократит разрыв в цене с Brent и будет стоить в среднем $70 за баррель.

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Добыча нефти в США по итогам февраля составила 9,4 млн барр. в день, при этом EIA ожидает, что в среднем по 2015 году дневная добыча составит 9,3 млн барр., а в 2016 году поднимется до 9,5 млн. барр.в день, приблизившись к рекордному за всю истори​ю США уровню 9,6 млн барр. в день, который был достигнут в 1970 году.

В ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures 10 марта цена на апрельский фьючерс нефти марки Brent опустилась ниже $57 за баррель, а апрельский фьючерсный контракт на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже упал ниже $49 за баррель.