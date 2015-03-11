Еврокомиссия предлагает провести трехстороннюю встречу по газу 20 марта

Еврокомиссия предложила провести трехстороннюю министерскую встречу ЕС, Украины и РФ по газу 20 марта. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Еврокомиссия направила приглашения министрам энергетики Украины и РФ Владимиру Демчишину и Александру Новаку провести 20 марта в Брюсселе переговоры по ценам и условиям поставок газа в Украину и его транзита в ЕС в весенне-летний период (с 1 апреля – ред.)", - сообщил он.

По его словам, соответствующие письма министрам направил заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марош Шефчович.

Источник также подчеркнул, что Еврокомиссия придает "особое значение переговорам по стабильности газовых поставок и транзита, проведение которых является составляющей частью минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине".

Он отметил, что Еврокомиссия рассчитывает получить предложения сторон по ценам на газ, конкретным договоренностям об условиях поставок, а также о мерах по обеспечению закачки газа в подземные газохранилища Украины.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» заплатила российскому газовому монополисту «Газпром» еще 15 млн долл., обеспечив себя газом до середины марта.

Как ранее заявлял "Нафтогаз", предоплата за мартовские поставки российского газа будет зависеть от погодных условий. В целом Украина намерена и дальше сокращать долю российского газа в энергобалансе страны.

Как сообщал УНИАН, Украина с середины июня 2014 года не получала российский газ из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо.

В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года на условиях предоплаты.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года.

Вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович заверил, что после завершения срока действия "зимнего пакета" Еврокомиссия совместно с российским «Газпромом» и НАК "Нафтогаз Украины" будет работать над поиском компромиссов.