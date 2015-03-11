Импорт нефти в Британию может сократиться на 40% из-за электромобилей

Использование электромобилей к 2030 году может сократить импорт нефти в Великобританию на 40%, а также снизить расходы на топливо у водителей на £13 млрд, сообщает издание The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Кембриджа.

По мнению экспертов, ежегодно британские водители смогут сэкономить до £1000 на топливе. Но это будет возможно только в том случае, если в стране будет создана соответствующая инфраструктура, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеНефть дорожает из-за снижения запасов в США

Помимо этого, к 2030 году это поможет сократить уровень выбросов углерода в атмосферу на 47%, а это приведет к сокращению числа респираторных заболеваний, что уменьшит на £1 млрд бюджетные траты на лечение.