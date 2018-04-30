Газпром «прокололся»: Украина сорвала его транзитные планы

Кремль не прекращает попыток дискредитации Украины как надежного транзитера газа в глазах Европы. Очередной «маневр» был осуществлен 6 марта. «Газпром», который в течение всего прошлого года и с начала текущего то и дело сводил транзит газа через территорию Украины до минимума, вынуждая европейские компании сократить реверс газа в Украину, вдруг резко повысил объемы поставок топлива в страны ЕС. Так, на 5 марта заявка составляла 110,3 млн кубометров газа, а уже на 6 марта - 174,3 млн. Таким образом, объем транзита увеличен был почти на 58% в течение одних суток.

***Транзит российского газа через территорию Украины в Европу и Молдову за январь-февраль 2015 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 39% - до 7,9 млрд куб. м. За 2014 год транзит упал по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м. Согласно контракту, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров газа. В октябре 2014 года «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с «Газпромом», а также для компенсации средств за недопоставленные объемы его прокачки.

«Нафтогаз» заявил, что выполнит заявку «Газпрома», но при этом напомнил, что согласно техническому соглашению между сторонами допустимые отклонения суточных объемов от среднесуточного на газоизмерительной станции «Ужгород» составляют не более 4,5%, а на остальных пунктах приема газа на западной границе Украины — не более 6,5%.

«Если заявка «Газпрома» превышает указанные выше допустимые отклонения, российская компания должна обеспечить наличие собственного газа в ПХГ Украины для компенсации такого превышения или поставить дополнительный объем газа за 36 часов до предполагаемого выполнения заявки», - подчеркивается в сообщении НАК.

Между тем, «Газпром» не хранит газ в украинских ПХГ и не поставил необходимых для обеспечения транзита дополнительных объемов топлива. В «Нафтогазе» уточнили: если «Газпром» не компенсировал превышение допустимых отклонений одним из двух отмеченных в контракте способов, то украинская сторона не несет ответственности за выполнение заявки.

Ситуация не вышла из-под контроля – «Нафтогаз» удовлетворил аппетит российского монополиста. Но остается главный вопрос - какую же конкретно цель преследует «Газпром», резко увеличивая в заявке объем транзита газа?

Президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что у России целей несколько. Первая – попытка дестабилизировать работу газотранспортной системы Украины.

«То дают минимум по транзиту и ожидают, когда же Украина начнет воровать газ, как они любят это заявлять. То наоборот – подают заявку, которая отклоняется от традиционной нормы для последнего времени. Конечно, это подразумевает резкие изменения режима работы, что повышает риски сбоев, которые «Газпром» хочет использовать для дискредитации Украины. К тому же, новая заявка провоцирует большее использование технического газа для обеспечения выросшего транзита, что в данной ситуации проблемно для Украины», - отметил эксперт.

Другая «сторона медали» происходящего, по словам Гончара, состоит в том, что «Газпром» до завершения второго квартала будет пытаться увеличить объемы продаж, так как затем последует существенное снижение цен на газ на фоне падения стоимости нефти.

«Этот механизм (отражение на цене газа стоимости нефти – УНИАН) срабатывает с опозданием на 9 месяцев, поэтому с третьего квартала «Газпрому» придется снижать цены на газ. В виду этого сейчас «Газпром» будет пытаться как можно больше провести на европейский рынок топлива по старой, более высокой цене», - пояснил эксперт.

Третий, дополнительный дестабилизирующий фактор в действиях «Газпрома» - продолжение поставок газа на оккупированные территории Донбасса, учитывая дополнительные затраты Украины на увеличенный транзит – возрастет предоплата, которой и воспользуется «Газпром».

«Причем не столько делается это в виду текущей ситуации на Донбассе, сколько из желания нарастить запас топлива на будущее, то есть, полностью осуществить сценарий превращения оккупированных восточных территорий в «газовый» аналог Приднестровья», - подчеркнул Гончар.

***«Газпром» с 19 февраля в нарушение контракта начал поставки газа через неуказанные в заявке «Нафтогаза» газо-измерительные станции для обеспечения топливом оккупированные территории Донбасса. «Нафтогаз» уже уведомил о самодеятельности «Газпрома» и нарушении Брюссельского трехстороннего протокола Европейскую комиссию, а также секретариат Энергетического сообщества в рамках процедуры быстрого реагирования. Пока ситуация остается неразрешенной.

Президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут считает, что увеличение транзита и в целом предыдущие маневры России по поставкам газа на оккупированную территорию на востоке Украины – звенья одной цепи, совершенно четко вписывающиеся в попытку России создать условия для дестабилизации транзита российского газа в Европу и прекращения поставок газа «Нафтогазу» согласно допсоглашению к действующему контракту.

«Цель – на финише отопительного сезона в преддверии последнего всплеска температур все-таки поставить Украину в положение, когда она не сможет в полной мере выполнить свои обязательства по транзиту. Ставка делается на то, что маневр с подъемом газа из хранилищ может не удастся. Но Украина не купилась на эти провокации, сделала все за счет собственного газового ресурса, выполнила заявку «Газпрома», - подчеркнул Нарбут.

Он также добавил, что причиной резкого увеличения транзита может еще быть попытка сорвать планы Украины по наращиванию поставок реверсного газа, прежде всего, по славацкому маршруту. «В этом вопросе Россия может играть некую игру с европейскими партнерами», - пояснил эксперт.

По его слова, нет информации, что заявка на увеличение транзита в течение следующих после 6 марта суток была подтверждена. И если этого не произошло, то Россия не достигла своей цели. Но это не значит, что нужно успокаиваться. «Маневров у России всегда много, включая диверсионные акты, которые могут привести к повреждению отечественной газотранспортной инфраструктуры. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Но мне кажется, что безучастными к происходящему не должны оставаться европейские партнеры, ведь Украина предоставила им полную возможность мониторить ситуацию с транзитом российского газа», - отметил эксперт.

Гончар также считает, что Россия не остановится, и попытки дискредитировать Украину будут применяться в дальнейшем.

«Но реагировать на каждый ее «чих» не нужно. Нужно раз и навсегда занять четкую позицию – никаких поставок на оккупированные территории быть не может, минуя заявленные ГИС, к тому же бесплатно. Причем данное требование полностью соответствует европейским принципам. К тому же, те направления, по которым сейчас «Газпром» поставляет газ на оккупированные территории, были не в функциональном состоянии, что они технически там сделали, нужно проверять. А «Донбасстрансгаз», с которым по заявлениям «Газпрома» и согласованы поставки, не является самостоятельным субъектом международных экономических отношений», - сказал Гончар.

По его мнению, чтобы Россия еще не придумала, но все будет сводиться к одному – прекращение транзита через Украину. «Думаю, РФ перейдет к фазе газо-финансового давления, напомнит о долге в 3 млрд долларов, которые дала Януковичу из обещанных 15 млрд. Кстати, эти деньги пошли на погашение долга за поставленный газ. Грубо говоря, уже отданы кредитору. Но сейчас Россия может потребовать возврата кредита, тем более, в договоре указано, что досрочное погашение можно требовать, если госдолг Украины превысит 60% ВВП, что и произошло. И если мы не погасим долг, то «Газпром» может перекрыть поставки газа Украине», - акцентировал Гончар.

Научиться стоять на своем

Еще один немаловажный вопрос – возможно ли международное правовое давление на «Газпром» в виду его «транзитных игр», в том числе обращение по этому поводу в Стокгольмский арбитраж, где уже есть два иска Украины к российскому газовому монополисту (в отношении несправедливой цены газа и нарушений транзитного соглашения).

Нарбут считает, что оснований обращаться в Стокгольмский арбитраж по поводу последних действий «Газпрома» нет.

«У «Нафтогаза» был выбор – он не обязан был обеспечивать транзит в том объеме, на который была подана заявка российской стороной, т.к. не была обеспечена дополнительная поставка газа. «Нафтогаз» мог транспортировать только тот объем газа, который был подан на вход за 36 часов, своевременно проинформировав об этом все стороны, включая европейских потребителей, выполнив, таким образом, все обязательства по контракту. В данном случае нет предмета для Стокгольмского арбитража», - пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что для четкого вывода нужно иметь информацию с диспетчерского управления «Нафтогаза». «К сожалению, в этом вопросе компания продолжает действовать непрозрачно, несмотря на то, что диспетчерские сводки ежесуточно готовятся и находятся в распоряжении НАК. Не мешало бы сделать эту информацию открытой, в ней нет ничего секретного. Тогда можно было бы более детально судить о сложившейся ситуации», - отметил Нарбут.

А вот что касается снабжения газом боевиков на оккупированных территориях Донбасса, то тут без иска не обойтись. И Украина должна использовать этот механизм в полной мере.

«Украина должна обратиться в арбитраж, выставить дополнительный иск к «Газпрому». Уведомить об этом официально Европейскую комиссию и подчеркнуть, что она не должна «прятать голову в песок» - подобная позиция недопустима», - подчеркнул Гончар.

А если Россия продолжит наращивать транзит, то газа в подземных хранилищах для его осуществления Украине хватит, мы его в этом году использовали с большой экономией. Дополнительно можно поднять из ПХГ порядка 3 млрд голубого топлива.

***Потребление газа в Украине по итогам 2014 года сократилось до рекордного показателя 42,6 млрд кубометров, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. Еще 10 лет назад потребление в Украине превышало 70 млрд кубометров газа. С начала отопительного сезона - с 20 октября 2014 года - Украина потребила всего 8,8 млрд кубометров газа из подземных хранилищ. Запасы газа в ПХГ на 8 марта составили 7,954 млрд кубометров.

К тому же, в случае негативного сценария – срыва заявки - у Европы проблем не будет, там накоплены достаточные объемы газа на фоне теплой зимы. Украина, в принципе, не несет обязательств перед европейскими компаниями, мы технически поддерживаем транзит российского газа и только.

«Генерал Мороз оказался в этом году не на стороне «Газпрома», теплая погода помогла Украине пережить тяжелый, благодаря России, отопительный период. Через две недели наступит астрономическая весна, и можно смело говорить о том, что Украина этот период переживет», - подытожил Гончар.

Нана Черная (УНИАН)