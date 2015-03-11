Украина, ЕС и Россия будут договариваться о «летнем газовом пакете» 20 марта

Трехсторонние переговоры по вопросу поставок российского газа в Украину в «летний» период – с 1 апреля 2015 года – пройдут 20 марта в формате «Украина – ЕС - Россия», заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«У нас 20 числа (марта - УНИАН) планируются трехсторонние переговоры по поставке природного газа в Украину, - сказал Яценюк. – Напомню всем, что в июне (2014 года - УНИАН) мы не согласились на российские требования, и именно поэтому мы платим не 485 долларов за газ (за тысячу кубометров - УНИАН), не 385 долл., а цена в первом квартале составила 325 долл. И я надеюсь, что 20 числа будут проведены переговоры с европейскими партнерами с участием России, чтобы достичь договоренности о поставках природного газа в «летний» период. Идея в следующем: летом мы должны максимально закачать газ в хранилища».

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При этом премьер подчеркнул, что наряду с переговорами по российскому газу, правительство готово сделать все необходимое, чтобы увеличить поставки европейского газа в нашу страну.

«Мы должны перейти на покупку дешевого газа из стран Европейского Союза. Это приоритетная задача. Это дешевле и стабильнее», - сказал Яценюк, добавив, что Россия останется одним из поставщиков топлива, но диверсификация поставок – это ключевая задача правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правительства отмечал, что Украина готова к переговорам с Евросоюзом и Россией относительно нового договора о поставках газа в Украину с апреля 2015 года, однако условия подписания такого документа остаются предметом обсуждения, в том числе в Стокгольмском арбитраже. При этом Яценюк напомнил, что вопрос долгов за газ, который является одним из условий переговоров, также должен быть решен в Стокгольмском арбитраже.

В начале марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин подчеркивал, что переговоры по так называемому «летнему пакету» коснутся вопросов изменения стоимости транзита газа по украинской территории и предоставления Украине скидки на топливо. Позднее Демчишин уточнил, что на текущий момент стороны не обсуждают ни конкретных объемов поставок газа, ни его цены. В то же время Украина, по словам Демчишина, не будет закупать крупные объемы газа в России из-за дороговизны российского топлива, которое обходится на 15% дороже «реверсного» топлива из Европы.

По оценкам Минэнергоугля, общий объем потребления газа в Украине в 2015 году составит порядка 40 млрд кубометров. При этом объем импорта, который может быть осуществлен в 2015 году, достигнет порядка 25 млрд кубометров, которые могут быть закачаны в хранилища для использования в будущем.