Россию "смутило" ее отсутствие в списке стратегических партнеров Евросоюза

Россию насторожило ее отсутствие в списке стратегических партнеров Евросоюза в области энергетики, но планы ЕС по созданию энергосоюза еще могут измениться, и РФ оценит их влияние на свою нефтегазовую отрасль позже. Как передает ПРАЙМ, об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Читайте такжеThe Guardian: План ЕС по созданию энергетического союза выведет Путина на чистую воду"Документы еще не одобрены. Возможно, они еще претерпят корректировки. Его нельзя сейчас расценивать в таком виде…", - сказал он. По словам министра, пока рано говорить, как создание энергосоюза ЕС отразится на российском ТЭК.

При этом, по словам Новака, Россию "смутило" ее отсутствие в списке стратегических партнеров ЕС.

Читайте такжеГазпром «прокололся»: Украина сорвала его транзитные планы "Нас очень смутило в этом проекте документа, что в числе партнеров там не указана Россия. Мы об этом говорили во время моей встречи с господином Шефчовичем (вице-президент ЕК по энергосоюзу - ред.) 2 марта в Брюсселе. На наш взгляд, этот документ несколько противоречит дорожной карте, которая была подписана между Россией и Еврокомиссией в 2013 году. Эта дорожная карта о развитии сотрудничества в энергетической сфере до 2050 года", - добавил министр.