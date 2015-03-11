Москва не отказалась от попыток вынудить Киев оплачивать газ для "ДНР" и "ЛНР"

РФ намерена потребовать от Киева оплатить поставки газа на неподконтрольную Украине территорию Донбасса, сказал в интервью Рейтер министр энергетики России Александр Новак.

"Наиболее острый вопрос с Украиной - урегулирование поставок на юго-восток (в риторике представителей российской власти это словосочетание обозначает захваченную боевиками территорию Донбасса - УНИАН). Все остальные более-менее понятны, "зимний" пакет исполняется. Правительство РФ предоставило скидку с 1 ноября - $100 от цены контракта, мы не применяли take-or-pay, Нафтогаз погасил $3,1 миллиарда. По мере предоплаты Газпром осуществляет поставки", - сказал Новак.

"Чтобы не доводить до конфликта эту ситуацию в рамках "зимнего" пакета, мы вынесли это в отдельное разбирательство. Газпром с Нафтогазом будут отдельно проводить сверку поставок газа и решать вопрос по источникам финансирования этих поставок. Мы считаем, что поставки через газоизмерительные станции на Донбассе ничем не отличаются от того, что идет через другие газоизмерительные станции - в конечном итоге потребителями являются районы Украины", - заявил министр.

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"Мы поставляем в рамках контракта. Газпром не бесплатно поставляет - выставляются счета, подписываются акты сверки. Все идет в рамках контракта. Никаких бесплатных поставок нет. Цена по формуле со скидкой $100", - сказал Новак.

По оценкам российской стороны, Киев задолжал Москве за поставки газа в предыдущие периоды $2,4 миллиарда, эту сумму РФ надеется взыскать через арбитраж в Стокгольме.

"Пока нет определенности, как будет происходить урегулирование задолженности в части поставок на юго-восток. Это предмет разбирательства между двумя хозяйствующими субъектами в рамках контракта. Возможно, оно будет через арбитраж, возможно, в рамках каких-то переговоров", - считает Новак.