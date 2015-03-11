Украина хочет повысить России тариф на транзит газа в Евросоюз на 30%

Украина, через которую ежегодно поступает около половины российского газа к европейским потребителям, хочет повысить тариф на услуги по его транзиту на 30%, что станет предметом трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе 20 марта.

Об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Для себя ставлю цель - повысить стоимость (транзита – УНИАН) на 30%», - сказал министр.

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Также Демчишин сообщил, что тариф на услуги по транзиту российского газа в ЕС в первом квартале 2015 года составляет 2,88 долл. за тыс. куб. м на каждые 100 километров.

Он добавил, что на сегодняшний день целесообразным является двукратное повышение тарифа, однако полагает, что реально с Россией можно договориться о повышении на 30%.

Кроме этого министр сообщил, что трехсторонние газовые переговоры в формате Украина-Россия-ЕС пройдут в Брюсселе 20 марта, где и будет поднят вопрос о повышения тарифа на транзит российского газа по территории Украины.

Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год упал по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.