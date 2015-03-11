Кабмин назначил первым заместителем главы Минэнергоугля экс-замглавы Луганской ОГА

Кабинет министров Украины сегодня, 11 марта, уволил с должности первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Юрия Зюкова, назначив на его место Игоря Мартыненкова, который до этого являлся первым заместителем главы Луганской областной государственной администрации.

Об этом на брифинге сообщил глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

«Кабмин принял решение уволить господина Зюкова, а также был назначен новый заместитель Игорь Мартыненков», - сказал министр.

По его словам, Мартыненков до недавнего времени являлся заместителем главы Луганской ОГА Геннадия Москаля, при этом ранее он работал на предприятии "Луганскуголь".

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«Я думаю, что это человек… который в существенной мере должен помочь провести реформы в угольном сегменте учитывая отсутствие дотаций и сбыта (угля с госшахт - УНИАН) в последний период», - добавил Демчишин.

Как сообщал УНИАН, Юрий Зюков был назначен первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности в апреле 2014 года. В 2008-2010 годах он являлся генеральным директором крупнейшего угледобывающего предприятия «Ровенькиантрацит».

Справка УНИАН. Игорь Мартыненков родился в 1970 году в Донецке. В 1993 году окончил Донецкий национальный технический университет, получил квалификации горного инженера-строителя и горного инженера-экономиста.

В феврале 2001 года был назначен помощником первого вице-премьер-министра Украины. В 2003 году стал советником губернатора Луганской области. В 2004-2005 годах занимал должность начальника управления делами НАК «Энергетическая компания Украины».

С сентября 2014 года был первым заместителем главы Луганской областной государственной администрации.