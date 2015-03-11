В России допускают уменьшение скидки на газ для Украины

Согласованный ранее между Украиной, ЕС и РФ "зимний" пакет соглашений истекает в конце марта, и РФ не инициирует обсуждение "летнего" пакета, а предлагает работать в рамках существующего договора, сказал в интервью Рейтер министр энергетики России Александр Новак.

"Нас беспокоила зима, зиму мы прожили. По "летнему" пакету все просто - есть контракт, в рамках контракта, в режиме предоплаты, сколько будет оплачено – столько будет поставлено. Возможно, им (Украине) летом газ для собственного потребления и не понадобится, как это было прошлым летом, например", - считает Новак.

По его словам, в случае, если все-таки украинская сторона решит обратиться к Москве за скидкой на поставки после марта, правительство РФ рассмотрит эту просьбу.

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"Согласно контракту, если цена по формуле будет $330 и выше, то скидка может быть не выше $100. А если ниже – то не более 30 процентов от цены по формуле. 30 процентов – это экспортная пошлина. Мы не можем дать скидку больше, чем $100 при цене ниже $330 – это будет больше, чем экспортная пошлина", - сказал Новак.

По оценке Новака, стоимость газа для Украины во втором квартале может составлять без скидки около $350-360 за 1.000 кубометров.

"Скидка может быть и меньше $100 с учетом того, что цена упала - мы же не будем давать скидку в $100 и цена будет меньше, чем они сейчас на рынке покупают. Это нужно будет сравнивать с ценами на рынке", - сказал Новак.