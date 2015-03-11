Турция не спешит со строительством газопровода "Турецкий поток"

Россия в декабре отказалась от своего проекта "Южный поток" стоимостью $40 млрд, который прошел бы по дну Черного моря до Болгарии, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Вместо этого Газпром заявил в январе, что планирует построить газопровод той же мощности к пока еще непостроеногму газовому хабу на турецко-греческой границе в конце 2016 года.

Однако официальные лица в Анкаре заявляют, что сроки проекта, который неофициально называют "Турецким потоком", нереальны.

"Вопрос не в самом Турецком потоке", это целый пакет энергетических потребностей Турции. Мы должны быть немного терпеливыми", - сказал министр энергетики Турции Танер Йылдыз.

Турция сильно зависит от природного газа РФ. В прошлом году она купила 27,33 млн кубометров газа, что эквивалентно более половине импорта газа страны.

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Российская компания "Росатом" также ведет строительство первой в Турции атомной электростанции.

"Россия очень заинтересована, но это очень вероятно, что "Турецкий поток" будет отложен, по крайней мере, до 2017 года", - сказал один из руководителей отрасли, подчеркнув долгие процедуры предоставления экологических разрешений, особенно в преддверии всеобщих выборов в июне.

Другой чиновник сказал, что переговоры по поводу цены на импорт российского газа также является важным фактором. Турция добилась 10,25-процентной скидки в конце февраля, но хочет большего.

К 2017 году спрос на газ в Турции, как ожидается, будет опережать текущие объемы по контракту на импорт. Поставки из северного Ирака начнутся не ранее 2018 года, оставив Анкаре небольшой выбор.

Западный дипломат в Анкаре заявил, что споры о "Турецкого потока" также являются предметом раздора между Брюсселем и Москвой за сохранение влияния на Турцию.

"Понятно, что дела России все более безнадежны, и что мы должны найти больше союзников на востоке и юге. Турция является номером один. Россия привлекает Турцию на свою орбиту, и если это не остановить сейчас, то может быть слишком поздно", - сказал он.