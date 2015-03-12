Доля импорта российского газа в Украину в 2015 году составит максимум 40% - Коболев

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина» глава госкомпании ”Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

«В этом году мы предполагаем, что доля «Газпрома» по импорту газа в Украину в самом максимальном варианте будет составлять 40%», - сказал Коболев.

При этом он отметил, что это решение будет стимулировать Россию предоставить Украине рыночные условия по поставкам газа.

«Я думаю, что это хороший стимул договориться с нами или хотя бы попытаться договориться по справедливым и прозрачным коммерческим условиям», - добавил глава «Нафтогаза».

По его словам, это стало возможным благодаря максимизации реверса газа из ЕС и сокращения потребления газа в стране. При этом Коболев подчеркнул, что в таких условиях «Газпром» не сможет диктовать Украине свои условия по цене на газ.

Читайте такжеУкраина хочет повысить России тариф на транзит газа в Евросоюз на 30%

Как сообщал УНИАН, в 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, поставки его из ЕС выросли вдвое, до 5,1 млрд кубометров.

Вопрос поставок российского газа в Украину в «летний» период – с 1 апреля 2015 года будет обсуждаться 20 марта в Брюсселе в формате «Украина – ЕС – Россия».

Ранее глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что Украина готова к переговорам с Евросоюзом и Россией относительно нового договора о поставках газа в Украину с апреля 2015 года, однако условия подписания такого документа остаются предметом обсуждения, в том числе в Стокгольмском арбитраже. При этом Яценюк напомнил, что вопрос долгов за газ, который является одним из условий переговоров, также должен быть решен в Стокгольмском арбитраже.

В начале марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин подчеркивал, что переговоры по так называемому «летнему пакету» коснутся вопросов изменения стоимости транзита газа по украинской территории и предоставления Украине скидки на топливо. Позднее Демчишин уточнил, что на текущий момент стороны не обсуждают ни конкретных объемов поставок газа, ни его цену. В то же время Украина, по словам Демчишина, не будет закупать крупные объемы газа в России из-за дороговизны российского топлива, которое обходится на 15% дороже реверсного топлива из Европы.

По оценкам Минэнергоугля, общий объем потребления газа в Украине в 2015 году составит порядка 40 млрд кубометров. При этом объем импорта, который может быть осуществлен в 2015 году, достигнет порядка 25 млрд кубометров, которые могут быть закачаны в хранилища для использования в будущем.