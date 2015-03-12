На Луганской ТЭС ликвидировали пожар и восстановили электроснабжение области

На Луганской ТЭС произошло возгорание двух трансформаторов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в г. Счастье, ГТЭК Луганская ТЭС, в 22 час. 05 мин. 11 марта произошло возгорание двух трансформаторов, в результате чего было прекращено электроснабжение Луганской области за исключением Сватовского района, частично городов Кременная, Троицкое, Рубежное и пгт Станично-Луганское.

В 4 час. 30 мин. 12 марта пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Читайте такжеУглегорская ТЭС возобновила работу одного блока

По состоянию на шесть часов утра 12 марта электроснабжение возобновлено почти на всей территории Луганской области, за исключением Попаснянского района и части г. Северодонецк. Полностью возобновить электроснабжение планируется к 11 час. 12 марта.

Как сообщал УНИАН, днем ранее, 10 марта, в 15:30 из-за технических неполадок на двух высоковольтных линиях за 6 км от г. Счастье произошло автоматическое отключение одного из двух работающих энергоблоков Луганской ТЭС.

"В результате большая часть контролируемой Украиной территории Луганщины осталась без электроэнергии. Силами аварийных бригад неполадки были оперативно устранены, и после 20:00 энергоснабжение было восстановлено", - объяснили в Луганской ОГА.