На рынке нефти торги четверга начались ростом цен

На мировых торгах в четверг, 12 марта, цены на нефть растут на фоне неопределенности на рынке, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,56 до $58,10 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,15 до $48,32. Апрельские контракты на оба эталона истекают на будущей неделе.

Читайте такжеМинэнерго США повысило прогнозную цену нефтиКак отмечают аналитики, когда истекают контракты, на рынке нефти усиливаются неуверенность и волатильность. Инвесторам-спекулянтам кажется, что WTI испытывает повышенное давление при снижении, а Brent будет расти.

Brent, по словам аналитиков, дорожает отчасти за счет нестабильности на Ближнем Востоке, включая Ливию, где исламисты похитили девять иностранных рабочих на одном из нефтяных месторождений.

Читайте такжеГазпром «прокололся»: Украина сорвала его транзитные планы Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе девятую неделю подряд, достигнув максимального для этого времени года объема более чем за 80 лет, сообщило в среду, 11 марта, Управление энергетической информации. Аналитики прогнозируют, что рост запасов продолжится за счет профилактического ремонта на многих НПЗ.