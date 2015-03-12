Обвал российского рубля сказался на строительстве Белорусской АЭС

Российская компания «Атомстройэкспорт» испытывает финансовые трудности при строительстве Белорусской АЭС, но работы по созданию станции продолжаются по графику, передает naviny.by.

Читайте такжеВ ЕС задумались над улучшением отношений с Беларусью«Мы строим нашу станцию не в каком-то экономическом заповеднике, не в какой-то особой экономической зоне, — заявил заместитель генерального директора РУП «Белорусская АЭС» Андрей Баркун 11 марта на пресс-конференции в пресс-центре БелТА. — Поэтому, естественно, все проблемы, которые возникли в России (тем более генподрядчик у нас российский), в той или иной мере на ходе строительства отражаются».

«Проблемы в первую очередь касаются подрядчика («Атомстройэкспорта»), у него возникли проблемы, — сказал заместитель гендиректора строительства БелАЭС. — В связи с той ситуацией, которая сложилась в России, его экономические показатели по прибыли, рентабельности, так сказать, приказали долго жить. Чтобы не выйти на убытки, они обратились, мол, помогите нам удержаться на плаву. Мы понимаем, что это - подрядчик монопольный, единственный, поэтому, если потеряем его, никому хорошо не станет. Надо понимать, что если мы вместе решили построить станцию, то надо ее построить».

Читайте такжеКитай предпочел инвестировать не в Россию, а в Казахстан и БеларусьБаркун пояснил, что в контракте цена на строительство БелАЭС определена в долларах США, в этой же валюте выделен российский кредит на возведение атомного объекта. Однако стоимость выполненных строительно-монтажных работ и поставляемого оборудования определяется в российских рублях с последующим перерасчетом в доллары по курсу на конец расчетного месяца.

Словом, если подрядчик выполнил работы на 30 млн российских рублей, то ранее за свою работу он получил бы около 1 млн долларов, а сейчас из-за падения стоимости российского рубля сумма выплат в долларах снизится вдвое.

Поставщики, которые ранее выиграли тендер на поставку оборудования по определенной цене, сегодня заявляют о невозможности поставить его за эту цену, сообщил Баркун.

Часть оборудования для АЭС и заготовки для этого оборудования изготавливаются в Украине. Но, по словам Баркуна, перебоев с поставками оборудования из Украины в связи с ситуацией в соседней стране не ожидается.

К настоящему моменту на строительстве АЭС освоено около 1,3 млрд долларов, что составляет примерно 15% общего объема финансирования проекта.

Читайте такжеБеларусь недовольна условиями торговли в Евразийском экономическом союзеВ ноябре прошлого года Баркун заявлял, что стоимость Белорусской атомной электростанции не превысит 11 млрд долларов.

Белорусская АЭС строится примерно в 20 километрах от Островца по проекту российской компании «Атомстройэкспорт». Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на ноябрь 2018 года, второго — на июль 2020-го.