Яценюк: Украина ждет политических решений от Евросоюза и США в отношении ГТС

Украина, через которую ежегодно транспортируется около половины российского газа к европейским потребителям, создала все условия для привлечения инвесторов из ЕС и США к модернизации и управлению газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе публичного отчета правительства сказал премьер-министр Арсений Яценюк.

«Мы обращаемся ко всем нашим западным партнерам: закон про эксплуатацию и модернизацию ГТС принят. Уважаемые европейцы и американцы, вы имеете возможность стать соакционерами украинской газотранспортной системы», - сказал Яценюк.

«Страна себя может защищать не только войсками, но и иностранными активами, которые находятся на территории государства. Мы можем вместе иметь новую энергетическую карту Европы», - отметил премьер-министр.

По словам Яценюка, правительство Украины ожидает политических решений от стран ЕС и США в отношении газотранспортной системы.

«Мы сделали все для того, чтобы иностранные инвесторы из ЕС и США пришли в Украину. Мы теперь ожидаем не только экономических, но и политических решений наших западных партнеров. Для этого созданы все условия», - добавил он.

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Как ранее сообщал УНИАН, летом 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины, предполагающий привлечение европейских и американских инвесторов к управлению украинской ГТС. Как ожидается, конкурс на привлечение инвесторов будет прозрачным, а требованием к его участникам станет представление всей информации о структуре собственности и всех бенефициаров. Кроме того, компания, которая выиграет конкурс, будет обязана каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины о проделанной работе.

Также, по закону, ГТС и газовые хранилища останутся на 100% в государственной собственности. При этом операторская компания, которой и будут управлять инвесторы, будет контролироваться исключительно государством – 51% ее акций будет принадлежать государству, 49% - ЕС или США.

В конце октября премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины как можно скорее представить условия публичного конкурса на привлечение инвесторов к управлению украинской газотранспортной сетью, как это было предусмотрено законом.