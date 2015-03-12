Друг Путина собрался строить газопровод в Македонии

"Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко начинает строить участок газопровода Клечовце-Неготино в Македонии стоимостью около 75 млн долларов, пишет в четверг "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Стройтрансгаз" планирует уже в конце этой недели начать работы по строительству магистрального газопровода в Македонии. Первая очередь газопровода Клечовце-Неготино длиной 61 км и диаметром 508 мм, позволит довести газ до города Штип. Срок строительства — чуть более года, потом планируется продлить газопровод до ТЭС в Неготино, а затем построить еще 60 км трубы для соединения с газотранспортной системой Греции.

Стоимость строительства составляет около 75 млн долларов. Из них Македония заплатит 15 млн, остальные работы будут проведены в счет долга бывшего СССР перед Югославией. Соглашение об этом ВЭБ и Народный банк Македонии подписали в 2010 году, в июле 2014 года "Стройтрансгаз" и АО "Македонские энергетические ресурсы" заключили контракт на строительство.

Читайте такжеТурция не спешит со строительством газопровода "Турецкий поток"

Компания должна была построить болгарский участок South Stream, но Россия отказалась от него. Новый участок газопровода может соединить газотранспортную систему страны с Грецией, позволив Македонии, Сербии, Венгрии и Австрии получать газ по заменившему South Stream "Турецкому потоку".