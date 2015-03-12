В Брюсселе еще не знают точную дату трехсторонних газовых переговоров

В Европейской комиссии еще не знают, когда состоятся газовые переговоры в трехстороннем формате Украина-ЕС-Россия, но отмечают, что это произойдет до конца марта.

Об этом в четверг в Брюсселе сообщила представитель вице-президента ЕК по Энергетическому союзу Мароша Шевчовича Анна-Каиса Итконен, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Сейчас мы рассматриваем возможную дату, но подтвержденной даты еще нет. Переговоры запланированы до конца этого месяца", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 11 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что трехсторонние переговоры по вопросу поставок российского газа в Украину в «летний» период - с 1 апреля 2015 года - состоятся 20 марта в формате Украина - ЕС - Россия.

«У нас 20 числа планируются трехсторонние переговоры по поставкам природного газа в Украину, - сказал Яценюк. - Напомню всем, что в июне (2014 года - УНИАН) мы не согласились на российские требования, и именно поэтому мы платим не 485 долларов за газ, не 385 долл., а цена в первом квартале составляла 325 долл. И я надеюсь, что 20-го числа будут проведены переговоры с европейскими партнерами с участием России, чтобы достичь договоренности о поставках природного газа в «летний» период. Идея такова: летом мы должны максимально закачать газ в хранилища».

Читайте такжеУкраина хочет повысить России тариф на транзит газа в Евросоюз на 30%

При этом премьер подчеркнул, что вместе с переговорами по российскому газу правительство готово сделать все необходимое, чтобы увеличить поставки европейского газа в нашу страну.

Ранее глава правительства отмечал, что Украина готова к переговорам с Евросоюзом и Россией по новому договору о поставках газа в Украину с апреля 2015 года, однако условия подписания такого документа остаются предметом обсуждения, в частности в Стокгольмском арбитраже. При этом Яценюк напомнил, что вопрос долгов за газ, который является одним из условий переговоров, также должен быть решен в Стокгольмском арбитраже.

В начале марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что переговоры по так называемому «летнему пакету» коснутся вопросов изменения стоимости транзита газа по украинской территории и предоставления Украине скидки на топливо. Позже министр уточнил, что на данный момент стороны не обсуждают ни конкретных объемов поставок газа, ни его цену. В то же время Украина, по словам Демчишина, не будет покупать большие объемы газа в России из-за дороговизны российского топлива, которое обходится на 15% дороже «реверсивного» топливо из Европы.

По оценкам Минэнерго, общий объем потребления газа в Украине в 2015 году составит около 40 млрд кубометров. При этом объем импорта, который может быть осуществлен в 2015 году, достигнет около 25 млрд кубометров, которые могут быть закачаны в хранилища для использования в будущем.