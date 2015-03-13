Financial Times: ЕС блокировал "ядерное соглашение" между Россией и Венгрией

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники в структурах ЕС, передает Lenta.ru.

Европейское сообщество по атомной энергии (Евратомом) отказалось согласовать импорт Венгрией ядерного топлива из России. Власти Венгрии обжаловали решение, однако 28 комиссаров стран-членов ЕС в ходе встречи, состоявшейся на прошлой неделе, поддержали позицию Евроатома. При этом детали переговоров были засекречены.

Теперь Венгрия должна либо заключить новый договор на поставку топлива, либо обжаловать решение Еврокомиссии.

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Россия и Венгрия подписали контракт стоимостью 12 миллиардов евро на строительство двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш" в декабре 2014 года.

Для реализации проекта Москва должна была предоставить Будапешту кредит в размере до 10 миллиардов евро. Средства планировалось потратить на оплату поставок оборудования, работ и услуг по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию энергоблоков.