Цены на нефть начали торги слабым ростом

На мировых торгах в пятницу, 13 марта, цены на нефть растут после снижения накануне, но этому препятствует стабилизация курса доллара, передает Reuters.

Фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,16 до $57,24 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,11 до $47,16.

Как отмечают аналитики, цены в четверг, 12 марта, довольно сильно упали. Теперь их колебания зависят от рынка. Росту цен может помочь соглашение об окончании 40-дневной забастовки на 12 НПЗ в США.

Читайте такжеМинэнерго США повысило прогнозную цену нефтиВо время этой забастовки, наиболее продолжительной за 35 лет, разница в ценах европейского и американского эталонов достигла $10 за баррель. Возобновление работы НПЗ может способствовать сокращению запасов нефти в США, поднявшихся на прошлой неделе до максимальной за 80 лет отметки 448,9 миллиона баррелей.

Курс доллара стабилизируется после падения с 12-летнего максимума к корзине основных валют, вызванного неожиданным снижением розничных продаж в США в феврале.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией в странах-членах ОПЕК - Ливии и Ираке, где идет борьба с исламистскими группировками.