Нафтогаз заплатит $1,5 млн компании из Техаса за оценку его запасов нефти и газа

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» заплатит 1,5 млн долл. компании Ryder Scott Co. LP (Хьюстон, Техас, США) за услуги по геологоразведке и независимой оценке запасов углеводородов на существующих и перспективных нефтегазовых месторождениях компании, а также ее дочерних структур.

Об этом говорится в сообщении компании на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, американская компания проведет независимую оценку запасов углеводородов на нефтегазовых месторождениях «Укргазвыдобування», «Черноморнефтегаза» в аннексированном Россией Крыму, а также месторождений в Египте.

Всего в конкурсе принимали участие 11 компаний из США, Англии, Украины, Польши, Канады и Норвегии с ценовыми предложениями от 825 тыс. долл. до 3,75 млн долл.

Срок, на протяжении которого должен быть подписан договор с победителем конкурса, - с 21 марта 2015 года по 9 апреля 2015 года.

Читайте такжеСовет НБУ предлагает провести аудит «Нафтогаза» с привлечением международных компанийКак ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» хочет привлечь ведущие предприятия авиакосмической отрасли Украины для поиска новых нефтегазовых месторождений с использованием технологий дистанционного зондирования земли из космоса.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Ryder Scott Co. LP – одна из старейших и крупнейших в мире компаний по разведке и оценке запасов углеводородов нефтегазовых месторождений. Компания основана в 1937 году. Работает как в США, так и по всему миру.