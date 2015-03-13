Разработка новых месторождений нефти в России неактуальна уже при цене барреля $60

Налоговый маневр в качестве мотивации к увеличению нефтедобычи в России теряет свою актуальность при цене на нефть в $60 за баррель, заявил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, передает ТАСС.

Читайте такжеПадение экономики России из-за санкций и дешевой нефти может вдвое превысить официальные прогнозы"При цене на нефть в 60 долларов за баррель о мотивации говорить вряд ли стоит. Данная тенденция (по снижению цены на нефть) не позволяет вовлекать в разработку новые месторождения и залежи", - сказал он.

Вместе с тем замминистра пояснил, что при более высокой цене на нефть налоговый маневр, по мнению как Минэнерго, так и Минфина, выглядел бы как эффективный инструмент для прироста добычи в РФ.

Читайте такжеРоссия больше не является мировым лидером по добыче нефтиС 2015 года Россия начинает «налоговый маневр» в нефтегазовой отрасли, который предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным ростом ставки налога на добычу полезных ископаемых. Цель маневра - снизить зависимость российского бюджета от экспортных пошлин, которые снижаются вместе с ценой на нефть.