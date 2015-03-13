«Энергоатом» увеличил доход от реализации электроэнергии на 40,5%

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-феврале 2015 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с январем-февралем 2014 года на 40,5% - до 5,9 млрд грн, говорится в отчете компании.

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию за январь-февраль составили 3,55 млрд грн, что составляет 59,8%.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 8,69 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией за январь-февраль 2015 года увеличилась по сравнению с январем-февралем 2014 года до 16,231 млрд кВт/ч с 16,057 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 ноября снизила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на 6,8% - до 28,26 коп. за кВт/ч с 30,31 коп. за кВт/ч.

«Энергоатом» в 2014 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

Читайте такжеСотрудничество украинских АЭС с международными партнерами укрепит энергобезопасность государства - ЯценюкСправка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.