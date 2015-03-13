Украина в феврале импортировала газ в среднем по 328 долларов

Средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в феврале 2015 года составила 328 долл. за тысячу кубометров, или 8473 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Соответствующие данные были получены в результате анализа периодических таможенных деклараций, оформляющихся при транспортировке голубого топлива на территорию Украины.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, трехсторонние переговоры по вопросу поставок российского газа в Украину в «летний» период – с 1 апреля 2015 года – пройдут 20 марта в формате «Украина – ЕС - Россия».

Ранее глава правительства отмечал, что Украина готова к переговорам с Евросоюзом и Россией относительно нового договора о поставках газа в Украину с апреля 2015 года, однако условия подписания такого документа остаются предметом обсуждения, в том числе в Стокгольмском арбитраже. При этом Яценюк напомнил, что вопрос долгов за газ, который является одним из условий переговоров, также должен быть решен в Стокгольмском арбитраже.