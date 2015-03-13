В «ДНР» заявили о ликвидации «Донбассэнерго» и «национализации» Старобешевской ТЭС

Боевики «ДНР» решили ликвидировать украинское предприятие "Донбассэнерго", а Старобешевскую ТЭС "национализировать".

Об этом заявил главный боевик "ДНР" Александр Захарченко, передает один из сайтов сепаратистов.

«Вчера было принято решение – упраздняем «Донбассэнерго» в связи с тем, что они задолжали более 400 млн гривень по предприятиям. Старобешевская ТЭС переходит в государственную собственность», — сообщил Захарченко

При этом он подчеркнул, что все платежи за электроэнергию будет принимать «Центральный Республиканский банк».

«Это касается как частных лиц, так и предприятий», — отметил Захарченко.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины утвердило список электростанций, которые находятся на территориях, подконтрольных пророссийским террористам, для прекращения расчетов с ними.

Согласно документу, в зоне АТО находятся: Старобешевская ТЭС («Донбассэнерго»), Зуевская ТЭС (ДТЭК, бизнесмена Рината Ахметова), Зуевская экспериментальная ТЭЦ, энергоустановки «Донецкого метзавода», «Ясиновского коксохимического завода», «Алчевского коксохимического завода», «Горловского коксохимзавода», «Макеевского метзавода», «Алчевского меткомбината», «Енакиевского метзавода», «Макеевкокса», ТЭЦ ОАО «Силур», энергетические установки концерна «Стирол» (бизнесмена Дмитрия Фирташа), комбината «Каргил» и «ТПК Укрсплав».

Также в список вошли несколько объектов альтернативной энергетики: ветроэлектростанции Лутугинская, Краснодонская, Новоазовская и «Ветроэнергопром».

Премьер-министр Арсений Яценюк 18 февраля поручил остановить оплату электроэнергии, вырабатываемой на станциях, которые находятся в зоне АТО.

В октябре 2014 года Арсений Яценюк предлагал рассмотреть возможность бесплатного потребления газа в зоне проведения антитеррористической операции и привлечь к этому Совет национальной безопасности и обороны.

По данным «Нафтогаза», только в октябре 2014 года компания недополучила около 700 млн грн из зоны АТО за потребленный газ. По оценкам «Нафтогаза», объемы потребления зоны АТО – части территории Донецкой и Луганской областей - по итогам года составят 1 млрд кубометров на сумму 6-7 млрд грн.