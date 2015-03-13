Россия значительно сократила доходы от экспорта нефти и газа

Доходы РФ от экспорта нефти в январе 2015 года снизились на 41,69% в годовом выражении - до 7,854 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), передает Прайм.

В январе Россия экспортировала 19,641 миллиона тонн нефти (рост на 8,5%).

Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 9,7% - до 17,64 миллиона тонн. В денежном выражении объем поставок составил 7,529 миллиарда долларов.

Экспорт нефти в страны СНГ снизился на 1,57% - до 2 миллионов тонн, в денежном выражении — 7,53 миллиарда долларов.

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Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье за этот период составил 13,797 миллиона тонн на 6,636 миллиарда долларов, в том числе экспорт бензина — 203,9 тысячи тонн на 106,8 миллиона долларов, экспорт дизельного топлива — 4,352 миллиона тонн на 2,618 миллиарда долларов.

Доходы РФ от экспорта газа в январе 2015 года составили 4,02 миллиарда долларов, что на 41,5% меньше аналогичного показателя за 2014 год.

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В январе 2015 года Россия экспортировала 14,6 миллиарда кубометров газа (снижение на 28,7% по сравнению с январем 2014 года), в том числе в страны дальнего зарубежья — 9,9 миллиарда кубометров (снижение на 30,7%), в страны СНГ - 4,6 миллиарда кубометров (снижение на 24,5%).

В 2014 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 172,6 миллиарда кубометров газа, получив 54,73 миллиарда долларов дохода.