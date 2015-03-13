Энергохолдинг Ахметова за год получил 19,6 миллиарда гривень убытка

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2014 году получил чистый убыток в размере 19,648 млрд грн, тогда как 2013 год компания закончила с чистой прибылью 2,98 млрд грн.

Об этом сообщается в финансовом отчете компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно отчету, консолидированная выручка ДТЭК в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 0,2% - до 93,009 млрд грн с 92,792 млрд грн.

Сообщается, что в 2014 году ДТЭК увеличил прибыль до вычета налогов (EBIDTA) на 9% - до 15,861 млрд грн по сравнению с 14,55 млрд грн в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, энергохолдинг ДТЭК в 2014 году сократил производство электроэнергии на 9,9% - до 47,79 млрд кВт/ч по сравнению с 53,05 млрд кВт/ч за 2013 год. Добыча угля в 2014 году сократилась на 10,4% - до 37,12 млн тонн с 41,41 млн тонн годом ранее.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.