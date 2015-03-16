Цена нефти WTI упала до шестилетнего минимума, Brent подешевела на полдоллара

К 8.45 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,49 до $54,18 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,63 до $44,21, ранее упав до минимальной с марта 2009 года отметки $43,57, сообщает Рейтер.

Китай пользуется низкими ценами для пополнения стратегических запасов, отчего импорт достиг рекордных значений, несмотря на замедление экономического роста, но аналитики говорят, что новые складские мощности появятся лишь через несколько месяцев.

"Хотя запасы (в Китае), вероятно, будут расти за счет низких цен, пополнению стратегических запасов будет препятствовать нехватка складских мощностей. Впрочем импорт может повыситься через несколько месяцев накануне открытия нового хранилища для стратегических запасов", - сказала аналитик FGE Венди Ён.

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Аналитики также отмечают наполнение нефтехранилищ в США.

"На настроение инвесторов повлияли предсказания Международного энергетического агентства, что США могут полностью заполнить нефтехранилища, и предположение, что мировая добыча в феврале выросла на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом до 94 миллионов баррелей", - говорится в отчете ANZ.

В отчете банка Morgan Stanley говорится, что нефтяные компании США возобновят добычу на скважинах, остановленных из-за холодов. По мнению банка Goldman Sachs, сокращение числа действующих буровых установок в США вызовет лишь незначительное снижение добычи во втором квартале.

На рынок также влияет укрепление доллара: курс евро на торгах в Азии упал до минимального уровня с января 2003 года $1,0457.