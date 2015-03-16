«Национализация» от «ДНР» может оставить людей без света - «Донбассэнерго»

Одна из крупнейших в Украине энергогенерирующих компаний «Донбассэнерго», обеспечивающая электроэнергией большую часть зоны АТО, считает «недальновидной» попытку террористов «ДНР» захватить Старобешевскую теплоэлектростанцию, говорится в сообщении компании.

«Сегодня необходимо идти не путем ликвидаций, а созидания. Попытка ликвидации ПАО «Донбассэнерго» и национализации Старобешевской ТЭС показывает непонимание ситуации и недальновидность тех людей, которые посоветовали руководству самопровозглашенной «ДНР» сделать такое заявление, не понимая всех последствий, к которым оно приведет», - говорится в сообщении «Донбассэнерго» в ответ на недавнее заявление руководителя террористов «ДНР» Александра Захарченко о «национализации» Старобешевской ТЭС.

В компании утверждают, что «национализация» Старобешевской ТЭС может привести к значительному усилению негативных тенденций в экономике региона.

«Национализация», а значит, вмешательство в сложный технологический процесс, повлечет за собой сбои в обеспечении населения региона электроэнергией и поставит на грань остановки большинство предприятий, находящихся на территориях, неподконтрольных Украине», - отмечается в сообщении «Донбассэнерго».

«Заявление Захарченко ставит под угрозу стабильную работу угольных шахт и всех звеньев технологической цепочки производства электроэнергии, вследствие чего пострадают шахтеры, работники обогатительных фабрик, генерирующих и транспортирующих энергию предприятий», - добавили в компании.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины утвердило список электростанций, которые находятся на территориях, подконтрольных пророссийским террористам, для прекращения расчетов с ними.

Согласно документу министерства, в зоне АТО находятся: Старобешевская ТЭС («Донбассэнерго»), Зуевская ТЭС (ДТЭК, бизнесмена Рината Ахметова), Зуевская экспериментальная ТЭЦ, энергоустановки «Донецкого метзавода», «Ясиновского коксохимического завода», «Алчевского коксохимического завода», «Горловского коксохимзавода», «Макеевского метзавода», «Алчевского меткомбината», «Енакиевского метзавода», «Макеевкокса», ТЭЦ ОАО «Силур», энергетические установки концерна «Стирол» (бизнесмена Дмитрия Фирташа), комбината «Каргил» и «ТПК Укрсплав».

Премьер-министр Арсений Яценюк 18 февраля поручил остановить оплату электроэнергии, вырабатываемой на станциях, которые находятся в зоне АТО.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Контрольный пакет акций компании в августе 2013 года на приватизационном конкурсе приобрел «Энергоинвест Холдинг» бизнесмена Игоря Гуменюка.

«Донбассэнерго» за 9 месяцев 2014 года увеличило чистую прибыль на 12% - до 725 млн грн.