Беларусь не хочет поставлять в Россию обещанный бензин по низким ценам

Беларусь не хочет поставлять в РФ нефтепродукты в согласованных ранее объемах, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников и человека, знакомого с ходом двусторонних переговоров.

На прошлой неделе, по данным издания, белорусская делегация приезжала в Москву, чтобы встретиться с министром энергетики Александром Новаком и вице-премьером Аркадием Дворковичем. Состоялись ли все встречи - неизвестно.

Россия поставляет Беларуси нефть по внутренним ценам, получая взамен часть нефтепродуктов. Показатели согласовываются ежегодно, план на 2015 год – 23 миллиона и 1,8 миллиона тонн соответственно.

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Поставки переработанной нефти снижаются: белорусы практически перестали продавать на бирже нефтепродукты и сократили продажи вне биржи. По данным Минэнерго, в январе–феврале Россия импортировала из Беларуси около 142 тысяч тонн автомобильного бензина, а годом ранее – 244 тысячи тонн.

Белорусская делегация ссылается на протокол, подписанный в мае: если цены на российском рынке существенно ниже экспортного паритета, Беларусь может инициировать консультации о временном сокращении поставок. В ответ Россия может сократить беспошлинные поставки нефти.

Поставки нефти и бензина – часть договоренностей России и Беларуси о создании с 2015 года Евразийского экономического союза.

Планы Минска изменились из-за девальвации российского рубля: цены на нефтепродукты в России стали ниже экспортного паритета, поэтому Беларуси выгоднее поставлять бензин в другие страны.