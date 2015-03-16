ОПЕК: из-за дешевой нефти Россия в этом году потеряет $135 миллиардов

Объемы добычи нефти в России по итогам 2015 года незначительно снизятся, сократившись примерно на 60 тыс. баррелей в сутки, следует из мартовского доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

По подсчетам экспертов ОПЕК, в 2015 году среднедневная добыча нефти в России составит примерно 10,51 млн барр. в день против 10,58 млн барр. в 2014 году, передает РБК.

В докладе ОПЕК отмечается, что причиной снижения нефтедобычи в России станут влияние введенных странами ЕС, США и другими государствами санкций, нехватка новых крупных проектов, способных заменить истощившиеся месторождения, а также низкие цены на нефть.

В ОПЕК подсчитали, что каждый доллар, на который снижается средняя цена на нефть, обходится России в $3 млрд недополученного дохода, так что при средней цене на нефть в $55/барр. Россия в 2015 году недополучит (по сравнению с 2014 годом) примерно $135 млрд.

Сокращение нефтяных доходов приведет к падению ВВП России. По подсчетам экспертов ОПЕК, в 2015 году он сократится в годовом исчислении на 3,2%. Ранее прогнозировалось, что падение ВВП составит около 2,4%.

Наряду с этим в ОПЕК ожидают снижения объемов нефтедобычи и в других странах бывшего СССР — Казахстане (-20 тыс. барр. в день), Азербайджане (-40 тыс. барр. в день), Туркмении (-10 тыс. барр в день). В общей сложности объем добычи нефти в странах экс-СССР сократится на 130 тыс. барр. в день — до 13,3 млн барр.

В то же время добыча нефти в странах, не входящих в состав ОПЕК, согласно прогнозу, вырастет на 850 тыс. барр. в день.