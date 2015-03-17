Нефть стоит меньше $54 из-за роста ее запасов в США

08:54, 17 марта 2015
Энергетика
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Цена нефти Brent держится около $54 за баррель на фоне сохраняющегося на рынке избытка.

REUTERS

К 8.35 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,02 до $53,96 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,22 до $43,66, сообщает Рейтер.

В понедельник истек срок апрельских контрактов на Brent, которые по итогам сессии подешевели на $1,23, а цена WTI в понедельник достигла шестилетнего минимума $42,85.

"На рынке нефти избыточное предложение, отчасти благодаря успехам североамериканских производителей сланцевой нефти", - говорится в отчете Morgan Stanley.

Хотя число действующих буровых установок в США на прошлой неделе снизилось до 1.125 по сравнению с 1.809 год назад, банк отмечает, что "зачастую добыча нефти перестает расти лишь спустя некоторое время после остановки бурения".

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"Мы ожидаем, что давление на рынке WTI сохранится, так как запасы продолжают расти за счет открытия сезона профилактических работ (на НПЗ)", - говорится в отчете банка ANZ.

По мнению опрошенных Рейтер аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли до рекордного максимума.

Также на рынок влияет возможность отмены санкций против Ирана, после чего Тегеран пообещал увеличить экспорт нефти.

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