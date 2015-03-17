Успех переговоров по ядерной программе Ирана приведет к резкому снижению цен на нефть - СМИ

Достижение договоренности по ядерной программе Ирана повлечет за собой резкое снижение цен на нефть. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal, пишет ТАСС.

"Иранский экспорт в последние годы был значительно ограничен западными санкциями, целью которых было оказание давления на Тегеран в связи с его стремлением получить ядерное оружие, - говорится в материале. - По оценкам аналитиков, договоренность, предполагающая ослабление этих санкций, может со временем привести к тому, что на рынок, где наблюдается избыток предложения, устремятся еще полмиллиона баррелей иранской нефти или более".

По мнению издания, мировые цены на нефть "уже находятся под давлением", и такая договоренность "может быстро снизить их еще больше". "Некоторые трейдеры даже называют возобновление переговоров между официальными лицами США и Ирана дополнительным фактором, который свидетельствует в пользу падения цен", - отмечает газета.

Как указывают ее источники из числа иранских чиновников, Тегеран уже обсуждал с азиатскими клиентами возможность увеличения поставок нефти. "Мы уже сказали клиентам из Азии, что готовы продавать больше, когда снимут санкции", - приводит газета слова одного из иранских официальных лиц, имя которого не разглашается.

Читайте такжеРазработка новых месторождений нефти в России неактуальна уже при цене барреля $60

"События, связанные с Ираном, важны, потому что могут оказать прямое влияние на объем предложения нефти", - сообщил The Wall Street Journal эксперт Дэвид Хафтон из брокерской компании PVM.

По оценкам аналитика Робина Миллса из консультационной компании Manaar Energy, в течение года после отмены санкций Иран сможет представить на рынке до 800 тыс баррелей нефти в день. "После этого будет сохраняться либо данный уровень поставок, либо их объем начнет снижаться, пока не поступят иностранные инвестиции", - указал Миллс.

Очередной раунд двусторонних встреч представителей Ирана и США по иранской ядерной программе прошел в швейцарской Лозанне. Консультации на этот раз, как ожидается, продлятся как минимум до 20 марта, и в течение недели к ним подключатся политдиректора стран "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). По завершении предыдущего раунда заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил, что при необходимости уровень встреч может быть повышен до министерского.