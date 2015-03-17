Fitch предупреждает об угрозе дефолта энергохолдинга Ахметова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте для энергохолдинга ДТЭК, владельцем которого является бизнесмен Ринат Ахметов, до уровня «С» с «ССС», говорится в сообщении агентства.

«Рейтинг может быть снижен в дальнейшем на фоне неблагоприятного развития событий в Украине, а также в случае неудачного рефинансирования евробондов компании в ближайшие недели», - говорится в сообщении.

При этом Fitch также снизило долгосрочный рейтинг в национальной валюте до «С» с «ВВВ-», установив рейтинг возвратности активов на уровне «RR5».

Как подчеркнули в агентстве, ДТЭК весьма подвержен негативному влиянию валютных колебаний, поскольку обязательства компании деноминированы в долларах и евро, а также нестабильности украинской банковской системы, поскольку значительная часть средств энергохолдинга сконцентрирована именно в украинских банках.

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«При этом значительный риск представляет политическая нестабильность в стране и прогноз сохранения негативной динамики для экономики Украины в целом», - говорится в сообщении агентства.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.

16 февраля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «СС» с «ССС», одновременно подтвердив рейтинг в национальной валюте на уровне «ССС». Затем аналогичные рейтинговые действия были осуществлены в отношении «Укрзализныци». НАК "Нафтогаз Украины" и города Харькова.