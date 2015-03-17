Один из блоков Южно-Украинской АЭС могут перевести исключительно на американское топливо

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, в 2018 году может осуществить загрузку ядерного реактора энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС, в активной зоне которого на данный момент используется сборки российской компании "ТВЭЛ" и американской Westinghouse, исключительно американским топливом.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Сергей Божко.

«По планам «Энергоатома» в 2018 году будет осуществлена полная загрузка», - сказал Божко.

При этом глава ГИЯРУ отметил, что полная загрузка осуществится к 2018 году при условии, если «Энергоатом» обоснует использование топливных кассет Westinghouse предыдущей модификации, которые использовались еще в 2011 году до выявления механических повреждений на одной из топливных сборок.

Как пояснил Божко, на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС «Энергоатом» перешел на американский метод перегрузки ядерного топлива, что позволяет избежать в дальнейшем механических повреждений самих сборок.

Также глава ГИЯР сообщил, что в период с 2015 по 2018 год, с перерывом на 2017 год из-за 300-дневного планового ремонта энергоблока, компания осуществит ряд перегрузок для поэтапного увеличения доли топлива Westinghouse и снижение количества сборок ТВСА производства российского «ТВЭЛ».

Как ранее сообщал УНИАН, в начале марта 2015 года «Энергоатом» сообщил, что инспекционная проверка топливных сборок ТВС-W компании Westinghouse, находящихся в опытной эксплуатации на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС, дала положительные результаты, которые позволят осуществить загрузку активной зоны ядерного реактора исключительно американским топливом.

42 свежие кассеты топлива Westinghouse поступили на атомную станцию в ноябре 2014 года и будут установлены на штатные места в соответствии с графиком загрузки в марте 2015 года.

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Сотрудничество ГП НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году.

В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.

В сентябре 2014 года ГИЯРУ предоставило разрешение на загрузку нового модифицированного топлива ТВС-WR в энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС.