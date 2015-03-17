Делегация "Нафтогаза" едет на энергетические переговоры в Бухарест

Делегация НАК "Нафтогаз Украины" на этой неделе отправится в Бухарест для переговоров о сотрудничестве в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом, который находится в нашей стране с официальным визитом.

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"Дано соответствующие поручения в энергетической сфере, и делегация НАК "Нафтогаз" на этой неделе отправится в Бухарест, где будут проведены соответствующие переговоры", - сказал глава Украинского государства.