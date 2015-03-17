В Турции дали старт газопроводу TANAP

Президенты Азербайджана, Грузии и Турции Ильхам Алиев, Георгий Маргвелашвили и Тайип Эрдоган дали во вторник старт строительству Трансанатолийского газопровода (TANAP) в провинции Карс на северо-востоке Турции, сообщает Прайм.

Проект TANAP предполагает строительство к 2019 году системы газопроводов от азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии. Ежегодно планируется поставлять 6 миллиардов кубометров газа в Турцию и 10 миллиардов кубометров в Европу. В дальнейшем мощность газопровода может быть увеличена до 31 миллиарда кубометров.

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"Этот проект не является альтернативой никакому другому. В нем нуждаются многие страны. Мы планируем превратить Турцию в центр распределения энергоресурсов. 1800 километров газопровода, которые пройдут по двадцати нашим провинциям, внесут большой вклад в их развитие", - сказал на церемонии открытия газопровода президент Турции Тайип Эрдоган.

По окончанию церемонии президенты Азербайджана, Грузии и Турции нажали на символические кнопки, которые дали старт реализации проекта.