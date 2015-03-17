В Еврокомиссии подтвердили, что газовая встреча Украина-ЕС-Россия состоится 20 марта

Трехсторонняя встреча Украина-ЕС-Россия по газоснабжению состоится 20 марта.

Об этом в своем Твиттере написала официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает «Европейская правда».

"Подтверждено: трехсторонние газовые переговоры ЕС-Россия-Украина состоятся в Брюсселе в пятницу, 20 марта", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 11 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что трехсторонние переговоры по вопросу поставок российского газа в Украину в «летний» период - с 1 апреля 2015 года - состоятся 20 марта в формате Украина - ЕС - Россия.

При этом премьер подчеркнул, что вместе с переговорами по российскому газу правительство готово сделать все необходимое, чтобы увеличить поставки европейского газа в нашу страну.

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Ранее глава правительства отмечал, что Украина готова к переговорам с Евросоюзом и Россией по новому договору о поставках газа в Украину с апреля 2015 года, однако условия подписания такого документа остаются предметом обсуждения, в частности в Стокгольмском арбитраже. При этом Яценюк напомнил, что вопрос долгов за газ, который является одним из условий переговоров, также должен быть решен в Стокгольмском арбитраже.

В начале марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что переговоры по так называемому «летнему пакету» коснутся вопросов изменения стоимости транзита газа по украинской территории и предоставления Украине скидки на топливо. Позже министр уточнил, что на данный момент стороны не обсуждают ни конкретных объемов поставок газа, ни его цену. В то же время Украина, по словам Демчишина, не будет покупать большие объемы газа в России из-за дороговизны российского топлива, которое обходится на 15% дороже «реверсивного» топливо из Европы.

По оценкам Минэнерго, общий объем потребления газа в Украине в 2015 году составит около 40 млрд кубометров. При этом объем импорта, который может быть осуществлен в 2015 году, достигнет около 25 млрд кубометров, которые могут быть закачаны в хранилища для использования в будущем.