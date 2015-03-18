Суд вернул Украине два магистральных нефтепровода

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"По инициативе Генеральной прокуратуры Украины 1433 км нефтепродуктопровода Самара-Западное направление и Грозный-Армавир-Трудовая, проходящий по территории Украины, истребовано в государственную собственность из незаконного владения дочернего предприятия "Прикарпатзападтранс" Юго-Западного открытого акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов Российской акционерной компании "Транснефтепродукт", - говорится в сообщении.

Указанный магистральный нефтепровод был построен во времена СССР как стратегический объект. С 24 августа 1991 года он стал собственностью Украины. Однако им продолжило незаконно пользоваться ДП "Прикарпатзападтранс" для транспортировки по территории Украины российских светлых нефтепродуктов.

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В связи с этим ГПУ обратилась с иском о признании права собственности на указанное имущество за государством и истребовании его из незаконного владения коммерческой структуры. Решениями судов первой и апелляционной инстанций иск прокурора был удовлетворен полностью.

"Прикарпатзападтранс" и ряд акционерных компаний РФ обжаловали судебные решения в Высшем хозсуде Украины.

Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело 17 марта 2015 года, согласился с доводами прокурора и оставил судебные решения без изменений.