Переговоры между Россией и Турцией о скидке на газ зашли в тупик - СМИ

Переговоры о снижении цен на российский газ для Турции, об успехе которых было объявлено в начале февраля, зашли в тупик, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на турецкие источники.

Ранее в марте Минэнерго Турции и "Газпром" пришли к соглашению о размере скидки на поставляемый в эту страну российский газ - она составит 10,25%. Сейчас компании не могут решить, к какому компоненту формулы применить скидку. По данным издания, "Газпром" хочет применить ее к контрактной цене, а Botas — к базовой. Последний вариант выгоднее для Botas при условии дальнейшего роста цены на нефть.

"Эти споры ставят под сомнение выполнение более масштабных политических договоренностей между Москвой и Анкарой о строительстве "Турецкого потока" - Турция задерживает выдачу разрешений для его начала. По мнению экспертов, Анкара использует фактор газопровода, чтобы облегчить положение местных импортеров, страдающих от ослабления лиры", - пишет газета.

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"Газпром" и Botas подписали 1 декабря 2014 года меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода из РФ в Турцию через Черное море. Мощность трубопровода составит 63 миллиарда кубометров, из которых около 50 миллиардов кубометров планируется поставлять на новый газовый хаб на турецко-греческой границе. Газ по первой нитке газопровода в объеме 15,75 миллиарда кубометров пойдет на турецкий рынок, поставки планируется начать в декабре 2016 года.