ExxonMobil требует от России вернуть переплаченные миллиарды налогов

Американская компания ExxonMobil требует снизить ставку налога на прибыль для проекта "Сахалин-1" с 35% до 20% и вернуть десятки миллиардов переплаченных рублей, сообщает в среду газета "Коммерсант".

По данным издания, в среду в Москву прибудет президент американской ExxonMobil Рекс Тиллерсон, он встретится с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, министром энергетики Александром Новаком, вице-премьером Аркадием Дворковичем и президентом "Роснефти" Игорем Сечиным. Главной темой, по данным издания, будет ситуация вокруг проекта "Сахалин-1", где ExxonMobil является оператором и владеет 30%. Американская компания хочет вернуть деньги, которые переплатила в качестве налога на прибыль в рамках проекта.

По данным источников издания, изменения ставки для проекта ExxonMobil пыталась добиться с 2009 года. "Но ситуация была спокойная, ExxonMobil ни на чем особо не настаивала", - сказал один из собеседников издания, тем более что в 2011 году компания стала стратегическим партнером "Роснефти".

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Однако введенные в 2014 году санкции резко изменили расклад сил. Основные направления сотрудничества к осени оказались заморожены, ExxonMobil оценила потери в России в 1 миллиард долларов и около двух месяцев назад жестко подняла вопрос о налоге, угрожая в том числе обращением в Стокгольмский арбитраж.

"Перед руководством ExxonMobil стоит задача сокращать издержки, закрывать старые истории. Кроме того, истекает возможный срок подачи иска по английскому праву", - рассказал газете один из источников.

Сколько именно рассчитывает вернуть ExxonMobil, источники "Ъ" не знают. Они лишь говорят, что это "несколько десятков миллиардов рублей". Переплата за 2014 год, например, составила около 10 миллиардов рублей, отмечает издание. В аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича, Минфине, Минэнерго, "Роснефти" и ExxonMobil вчера от комментариев отказались.

Как напоминает газета, "Сахалин-1" реализуется на базе соглашения о разделе продукции (СРП). В проект входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа.